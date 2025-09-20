NTV.COM.TR

Futbolun en iyileri belli oluyor! Ballon d'Or ne zaman? 2025 Ballon d'Or (Altın Top) adayları

Ballon d'Or ödüllerinin 69.'su bu sene düzenleniyor. Futbolun en prestijli ödül töreni Ballon d'Or, UEFA, Groupe Amaury ve France Football tarafından ortak olarak gerçekleştirilecek. Dünyanın takip ettiği ödül töreniyle erkek ve kadın futbolcular, kaleciler, teknik direktörler ödüllendiriliyor. Törende Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da Kopa Trophy kategorisinde adaylar arasında bulunuyor. İşte, Ballon d'Or için beklenen tarih...

69. Ballon d'Or, eylül ayında 2024/2025 sezonunun en iyilerini belirlemek adına geniş katılımla yeniden sahiplerini bulacak. 2025 yılında kadın oyunculara yönelik üç yeni kategori daha olacak. Kadınlar Kopa Kupası, Kadınlar Yashin Kupası ve Kadınlar Gerd Müller Kupası da verilecek. Tören Paris'te düzenlenecek. Peki, Ballon d'Or ödülleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

BALLON D'OR ÖDÜLLLERİ NE ZAMAN?

Ballon d'Or 22 Eylül Pazartesi günü Paris'teki Théâtre du Châtelet'te düzenlenecek. Ödül töreninin sunuculuğunu Hollandalı futbol efsanesi Ruud Gullit ile Kate Scott üstlenecek. Törende ödül verilecek kategoriler şöyle:

• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)
• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)
• Yılın Erkekler Kulübü Kupası
• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
• Sócrates Ödülü

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Erkekler

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kadınlar

Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

Erkekler Kopa Kupası Adayları

Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)

Kadınlar Kopa Kupası Adayları

Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Erkekler Yaşin Kupası Adayları

Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)
Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)
Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)
David Raya (İspanya, Arsenal)
Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)
Yann Sommer (İsviçre, Inter)

Kadınlar Yaşin Kupası Adayları

Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)
Cata Coll (İspanya, Barselona)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)

Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları

Antonio Conte (İtalya, Napoli)
Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Almanya, Barselona)
Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)
Arne Slot (Hollanda, Liverpool)

Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları

Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)
Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)
Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)
Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)
Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)

Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları

Barselona (İspanya)
Botafogo (Brezilya)
Chelsea (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)

Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları

Arsenal (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Chelsea (İngiltere)
OL Lyonnes (Fransa)
Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)

2024 BALLON D'OR KAZANANLARI

Erkekler Ballon d'Or : Rodri (İspanya, Manchester City)
Kadınlar Ballon d'Or : Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Kopa Kupası : Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Yashin Kupası : Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Yılın Erkek Teknik Direktörü : Carlo Ancelotti (İtalya, Real Madrid)
Yılın Kadın Teknik Direktörü : Emma Hayes (İngiltere, Chelsea / ABD Milli Takımı)
Yılın Erkek Kulübü : Real Madrid (İspanya)
Yılın Kadın Kulübü : Barselona (İspanya)
Gerd Müller Kupası : Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih) ve Kylian Mbappé (Fransa, Paris Saint-Germain / Real Madrid)
Socrates Ödülü : Jenni Hermoso (İspanya, Tigres UANL)

