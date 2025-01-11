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Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu

Galatasaray'da Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı oynanan maçta sakatlanan Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. İç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı yıldız oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması beleniyor.

Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu - 1

Galatasaray'da Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun iç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. 

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Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu - 2

Sabah'ın haberine göre, idmana çıkmayan Sara'nın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu - 3

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor ve Konyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Dİnamo Kiev maçlarında forma giyemeyecek.

Sara'nın Ajax maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. 

Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu - 4

Öte yandan teknik ekibin Sara'nın yokluğunda orta sahada Berkan Kutlu'ya görev vermesi bekleniyor .

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