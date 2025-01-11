Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
Galatasaray'da Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı oynanan maçta sakatlanan Gabriel Sara'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. İç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı yıldız oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalması beleniyor.
Galatasaray'da Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun iç yan bağlarında orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.