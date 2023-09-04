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Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini Galataport'ta binlerce vatandaşla birlikte kutladı. NTV yayınına konuk olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Erik Dalı türküsü ile oynadı, Vargas'ın canlı yayında takım arkadaşlarına yaptığı şaka ise geceye damga vurdu.

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 1

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce vatandaşla birlikte kutladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 2

Galataport'ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi.

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 3

Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 4

Sahneye çıkan isimlerden Gizem Örge, yaptığı konuşmada "Sürekli zorluklarla sınanan canım ülkem, size gülmek çok yakışıyor. Bu tarihi zaferin tadını çıkaralım." ifadelerini kullanırken büyük alkış aldı.

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 5

Filenin Sultanları şampiyonluğu Erik Dalı ile kutladı. 

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Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 6

NTV YAYININDA VARGAS'IN TAKIM ARKADAŞLARINA YAPTIĞI ŞAKA GECEYE DAMGA VURDU

Filenin Sultanları, İstanbul Galataport'taki şampiyonluk kutlamasında NTV yayınına konuk oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas'ın takım arkadaşlarına yaptığı şaka canlı yayına damga vurdu.

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Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 7
Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 8

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 9

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 10

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 11

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 12

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 13

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 14

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 15

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 16

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 17

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 18

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 19

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 20

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 21

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 22

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 23

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 24

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı - 25

iŞTE GALATAPORT'TAKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDAN KARELER

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