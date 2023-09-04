Galataport'ta şampiyonluk kutlaması | Filenin Sultanları tarihi zaferi vatandaşlarla kutladı
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini Galataport'ta binlerce vatandaşla birlikte kutladı. NTV yayınına konuk olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Erik Dalı türküsü ile oynadı, Vargas'ın canlı yayında takım arkadaşlarına yaptığı şaka ise geceye damga vurdu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce vatandaşla birlikte kutladı.