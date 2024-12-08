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Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de dış sahada üst üste kazandığı maç sayısını da 15'e çıkarttı.

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Konuk ekipte Metehan Baltacı 16. dakikada topu elle kontrol ederek bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ev sahibi ekip Garry Rodrigues'in 25 dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar ise 36. dakikada Yunus Akgün ile skora denge sağladı.

45+9. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 

Barış Alper Yılmaz 53. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. 

90+1. dakikada Bekir Böke'nin golüyle ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi.

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Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 2

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada bulundu.

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 3

OSIMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda 74. dakikada sakatlanan Victor Osimhen oyuna devam edemedi ve yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 4

GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray Süper Lig'de dış sahada üst üste kazandığı maç sayısını da 15'e çıkarttı.

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 5

EN ÜST LİG KARİYERİNİN EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü Sivasspor ağlarına gönderen Barış Alper Yılmaz, en üst lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (6; 2023/24)

SAHADAN SEDYEYLE AYRILDI

Öte yandan maçın son bölümünde Rey Manaj'ın müdahalesi sonucu sakatlık yaşayan milli futbolcu, sahadan sedyeyle ayrıldı.

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 6

OSIMHEN'DEN 10 YIL SONRA İLK

Victor Osimhen, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçın sekizinde gol katkısında bulunan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

1 gol | Sivasspor
1 gol | Eyüpspor
2 gol | Samsunspor
1 gol | Beşiktaş
1 gol | Antalyaspor
2 gol |  Kasımpaşa
1 asist | Fenerbahçe
1 asist | Çaykur Rizespor

Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor - 7
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