Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor

EN ÜST LİG KARİYERİNİN EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü Sivasspor ağlarına gönderen Barış Alper Yılmaz, en üst lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (6; 2023/24)

SAHADAN SEDYEYLE AYRILDI

Öte yandan maçın son bölümünde Rey Manaj'ın müdahalesi sonucu sakatlık yaşayan milli futbolcu, sahadan sedyeyle ayrıldı.