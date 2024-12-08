Galatasaray 10 kişiyle kazandı: Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönüyor
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de dış sahada üst üste kazandığı maç sayısını da 15'e çıkarttı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Konuk ekipte Metehan Baltacı 16. dakikada topu elle kontrol ederek bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Ev sahibi ekip Garry Rodrigues'in 25 dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar ise 36. dakikada Yunus Akgün ile skora denge sağladı.
45+9. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.
Barış Alper Yılmaz 53. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.
90+1. dakikada Bekir Böke'nin golüyle ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi.