Galatasaray 21 milyon euroyu gözden çıkardı: Lyon'dan Mikautadze teklifine yanıt
Ara transfer döneminde Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Gürcü golcü için bonuslarla beraber 21 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Fransız ekibin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların, Olimpik Lyon forması giyen ve Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mikautadze'yi satın almak istediği öne sürülüyordu.