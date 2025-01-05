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Galatasaray 21 milyon euroyu gözden çıkardı: Lyon'dan Mikautadze teklifine yanıt

Ara transfer döneminde Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Gürcü golcü için bonuslarla beraber 21 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Fransız ekibin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Galatasaray 21 milyon euroyu gözden çıkardı: Lyon'dan Mikautadze teklifine yanıt - 1

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Olimpik Lyon forması giyen ve Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mikautadze'yi satın almak istediği öne sürülüyordu. 

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Galatasaray 21 milyon euroyu gözden çıkardı: Lyon'dan Mikautadze teklifine yanıt - 2

21 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fransız basınından Telefoot'un haberine göre, Galatasaray'ın Gürcü golcü için Lyon'a bonuslarla beraber 21 milyon euroluk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray 21 milyon euroyu gözden çıkardı: Lyon'dan Mikautadze teklifine yanıt - 3

LYON'DAN RED

Ancak haberde Fransız ekibin bu teklifi geri çevirdiği öne sürüldü. 

Bu sezon Lyon formasıyla 22 resmi maça çıkan Mikautadze, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı. 

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