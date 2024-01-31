Galatasaray 25 sayılık farkı koruyamadı, koç Zvezdan istifa isteyen taraftarlarla tartıştı
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında, 25 sayı öne geçtiği DA Bourgogne Dijon maçını 96-93 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından koç Zvezdan Mitrovic’in istifasını isterken; Mitrovic, kendisine küfür eden taraftarlara karşılık verince tartışma yaşandı.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu.
Maçın ardından Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in istifasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlarla, Mitrovic arasında tartışma yaşandı.