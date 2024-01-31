Galatasaray 25 sayılık farkı koruyamadı, koç Zvezdan istifa isteyen taraftarlarla tartıştı

Mücadelenin ikinci yarısına McCormack’ın skorer oyunuyla giren Galatasaray, 28. dakikanın başında Bost’un 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu basketle farkı 25 sayıya (80-55) çıkardı. Maçın 3. periyodu da 83-63 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf JDA Bourgogne Dijon oldu. Fransız temsilcisi, Caver ve Oniangue'nin elinden 7-0'lık seri buldu ve 33. dakikanın başında farkı 13 sayıya indirdi. Hücumda üretemeyen Galatasaray, savunmada ise yaptığı top kayıpları sonrasında rakibinin skor bulmasını önleyemedi. Yakaladığı ivmeyle üst üste sayılar bulan ve oyuna ortak olmasını bilen JDA Bourgogne Dijon, 39. dakikada 92-92 beraberliği sağladı. Galatasaray, bitime 50 saniye kala Prepelic'in serbest atış çizgisinden bulduğu 1 isabetle 93-92 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, devamında iyi savunma yapsa da hücum süresinin son saniyesinde Caver'in turnikesine engel olamayınca 94-93 geri düştü. Kalan sürede konuk takım 2 sayı daha buldu ve Galatasaray, mücadeleyi 96-93 kaybetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki 2. yenilgisini yaşadı. JDA Bourgogne Dijon ise ilk kez kazandı.