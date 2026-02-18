Galatasaray 5 attı İtalyanlar alay etti, kaleye sandalye koydular. Hedefte Kenan Yıldız da var
18.02.2026 10:35
Son Güncelleme: 18.02.2026 10:47
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın 5-2'lik tarihi galibiyeti sonrası İtalyanların sosyal medyası Juventus'la alay etti. Hedefte teknik direktör, kaleci ve Kenan Yıldız da vardı. İşte ayrıntılar ve paylaşımlardan bazıları...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Maç sonrası İtalyan medyası "Hezimet", "Galatasaray korkutucu bir takım", "Kabus gibi yenilgi" gibi başlıklar attı. İtalyanların sosyal medyası ise takımla alay etti.
İtalyanların hedefinde teknik direktör Spalletti, kaleci Michele Di Gregorio ve Kenan Yıldız vardı.
Yıldız için Calcio Mercato, "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor." derken Corriere dello Sport, "Yıldız hayal kırıklığı yarattı. Topu kaybetti ve Gabriel Sara gol attı. İstanbul'a dönüşü tarihe geçmeyecek." ifadelerini kullandı.
Tuttosport, "Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan hâlde. Ne büyük bir felaket!" derken Michele Di Gregorio capslerin hedefi de oldu.
Kaleci, Di Gregorio için birçok caps yapıldı. İşte maç sonrası paylaşılan capsler…
Kaleci Michele Di Gregorio için sandalye benzetmesi yapıldı.
Kalenin önüne sandalye koyan İtalyanlar “Michele Di Gregorio, İnanılmaz kurtarışlar ve beceriler." ifadelerini kullandı.
“Bremer'siz Juve savunması”
“Bremer tekrar sakatlandı, bu yüzden Gioza Gatti devreye girdi.”
"Robo-Koop geri döndü, ama bu yeterli olmadı"