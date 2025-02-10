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Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!"

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'un 30. dakikada sahadan çekildiği Galatasaray mücadelesi dış basına yansıdı. Avrupa'nın önemli birçok spor gazetesi yaşanan olayları manşetlerine taşıdı. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının Avrupa basınına yansımaları...

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!" - 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta yaşananlar dış basına yansıdı. 

Sarı-kırmızılıların lehine çalınan penaltı düdüğünün ardından konuk ekip 30. dakikada sahadan çekildi ve maç ertelendi.

Avupa'nın önde gelen spor gazeteleri ise bu olayı manşetlerine taşıdı.

İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından dış basına yansıyanlar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!" - 2

"TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL"

"Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi."

AFTONBLADET | İsveç 

"HAKEM KARARLARI YÜZÜNDEN!"

"Süper Lig'de skandal! Hakem kararları yüzünden Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti ve maç tatil edildi!"

EXPRESS | Almanya

"TÜRK FUTBOLU SAKİNLEŞMİYOR"

"Türk futbolu sakinleşmiyor. Pazar akşamı erken saatlerde Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, konuk takımın hakeme olan öfkesi nedeniyle tatil edilmek zorunda kaldı."

KICKER | Almanya

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!" - 3

"SKANDAL!"

"Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

MARCA | İspanya 

"TARTIŞMALI KARAR"

“Türkiye'de skandal: Adana Demispor maçın ortasında soyunma odasına gitti! Galatasaray'ın rakibi, aleyhlerine verilen tartışmalı bir hakem kararının ardından maça devam etmeme kararı aldı."

MUNDO DEPORTIVO | İspanya 

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!" - 4

"TÜRK FUTBOLU PARAMPARÇA"

"Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın iptal edilmesi, ülkenin büyük kulüplerinin birkaç yıldır Türk kurumlarına karşı birbirlerini yıprattığı Türkiye'de büyük yankı uyandırabilir.

Bu tamamen çılgınca olay, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk hakemlerine yönelik birkaç cepheden saldırısının ve büyük Türk kulüplerinin birbirlerini sırayla tüm kötülüklerle suçlayan açıklamalarının ardından özel bir bağlamda meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek."

FOOT MERCATO | Fransa 

"PROTESTO İÇİN TERK ETTİLER"

"Türkiye'de büyük tartışma: Adana Demirsporlu oyuncular Galatasaray'ın penaltısını protesto etmek için sahayı terk etti"

RMC SPORT | Fransa 

"MERTENS'İN TARTIŞMALI PENALTISI"

"Dries Mertens'in Galatasaray'ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti."

LE SOIR | Fransa 

Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!" - 5

"İNANILMAZ!"

“Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk ediyor.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT | İtalya 

"MOURINHO GÜNDEME GETİRDİ"

"Türkiye'de tam bir kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un sansasyonel tercihi! 

Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından konuk ekibin kararı Süperlig'i sarstı."

CORRIERE DELLO SPORT | İtalya

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