Galatasaray - Adana Demirspor maçı Avrupa basınında: "Türk futbolunda skandal!"
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'un 30. dakikada sahadan çekildiği Galatasaray mücadelesi dış basına yansıdı. Avrupa'nın önemli birçok spor gazetesi yaşanan olayları manşetlerine taşıdı. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının Avrupa basınına yansımaları...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta yaşananlar dış basına yansıdı.
Sarı-kırmızılıların lehine çalınan penaltı düdüğünün ardından konuk ekip 30. dakikada sahadan çekildi ve maç ertelendi.
Avupa'nın önde gelen spor gazeteleri ise bu olayı manşetlerine taşıdı.
İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından dış basına yansıyanlar...