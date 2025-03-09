Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı!
Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor maçına çıktı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'u geriye düştükleri maçta 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Lider Galatasaray Süper Lig'in 27. hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti.
Mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti.
Sarı kırmızılı ekipte Ahmed Kutucu sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray cuma akşamı saat 20.30'da Antalyaspor'u konuk edecek.