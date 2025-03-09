Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı!

ALANYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.