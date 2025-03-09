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Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı!

Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor maçına çıktı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'u geriye düştükleri maçta 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 1

Lider Galatasaray Süper Lig'in 27. hafta maçında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti.

Mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e yükseltti ve en yakın takipçisiyle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Sarı kırmızılı ekipte Ahmed Kutucu sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray cuma akşamı saat 20.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

7' Sara'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Frankowski'nin şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

23' Ev sahibi ekip Tonny Vilhena'nın golüyle 1-0 öne geçti.

26' Barış Alper sarı kart gördü.

45+1 Galatasaray'da Lemina'ya sarı kart çıktı.

Galatasaray yedek kalecisi Günay Güvenç devre arasında kırmızı kart gördü.

İKİNCİ DEVRE

45' Galatasaray'dan Yunus Akgün oyuna girerken Lemina kenara geldi.

51' Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle maça eşitlik geldi. 

Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışında sert şutu sonrasında rakip kale önünde oluşan karambolde top Aliti'ye çarparak filelerle buluştu.

58' Fernando Muslera, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

62' Barış Alper Yılmaz'ın sağ çizgiden rakip ceza sahasına ortasında, Osimhen yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

71' Galatasaray'da Sallai oyuna dahil oldu, Eren Elmalı oyundan alındı.

74' Tartışma sonrası Aliti ve Morata sarı kart gördü.

77' Sarı kırmızılı ekipte Morata yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

89' Osimhen ve Sara kenara geldi Kerem ve Ahmed Kutucu oyuna girdi.

90+3 Ahmed Kutucu sarı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

90+5 Maç sona erdi.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 3

3 gün boyunca Belek'te kamp yapan Okan Buruk'un ekibinde sakatlığı süren İsmail Jakobs ve sezonu kapatan Mauro Icardi dışında eksik yoktu.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 4

Sarı kırmızılılar bu maçtan önce 0-0 biten derbinin ardından Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kalmıştı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 5

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.

Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 6

ALANYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 7

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Osimhen, Morata.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar.

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 8

MAÇTAN DİĞER KARELER

Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 9
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 10
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 11
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 12
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 13
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 14
Galatasaray, Alanyaspor karşsında geriden gelerek 3 puanı aldı: Osimhen zirveye yaklaştı! - 15
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