Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor Lig'de son olarak Başakşehir ile mücadele etti ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Fenerbahçe ile olan erteleme maçı da 2-2 beraberlikle son bulmuştu. 5 haftalık takvimde Alnayspor Konyaspor'u 1-2, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup etti.



Galatasaray ise Süper Lig'de; Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadı ve tüm bu maçlardan hanesine 3 puan yazdırdı.