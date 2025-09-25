NTV.COM.TR

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Lig'de çıktığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla dönen Galatasaray, lider koltuğunda oturuyor. Önceki hafta Konyaspor maçı 3-1 sarı-kırmızılı ekip üstünlüğü ile noktalanmıştı. Ev sahibi ekip Alanyaspor ise son 5 maçın 2'sini galip tamamlayabildi. Taraftarlar Galatasaray maç takvimine odaklandı.

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Süper Lig'in 7. haftasının açılışını Alanyaspor - Galatasaray müsabakası yapıyor. Önceki sezon şampiyonu Galatasaray, henüz Lig'de mağlubiyet veya beraberlik almadı. Alanyaspor ise hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olduğu 7. hafta maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20:00'de Alanya Oba Stadyumu'nda düzenlenecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

Alanyaspor Lig'de son olarak Başakşehir ile mücadele etti ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Fenerbahçe ile olan erteleme maçı da 2-2 beraberlikle son bulmuştu. 5 haftalık takvimde Alnayspor Konyaspor'u 1-2, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup etti.

Galatasaray ise Süper Lig'de; Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadı ve tüm bu maçlardan hanesine 3 puan yazdırdı.

Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 4

OSİMHEN DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamayan Osimhen, Alanyaspor maçı ile yeşil sahalara dönüyor. Oyuncu, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle bir süre maçlarda yer alamamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER