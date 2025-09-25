Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! Süper Lig 7. hafta Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Lig'de çıktığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla dönen Galatasaray, lider koltuğunda oturuyor. Önceki hafta Konyaspor maçı 3-1 sarı-kırmızılı ekip üstünlüğü ile noktalanmıştı. Ev sahibi ekip Alanyaspor ise son 5 maçın 2'sini galip tamamlayabildi. Taraftarlar Galatasaray maç takvimine odaklandı.
Süper Lig'in 7. haftasının açılışını Alanyaspor - Galatasaray müsabakası yapıyor. Önceki sezon şampiyonu Galatasaray, henüz Lig'de mağlubiyet veya beraberlik almadı. Alanyaspor ise hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?