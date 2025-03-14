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Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da santrfor oyuncusu Victor Osimhen, attığı 3 golle geceye damgasını vuran isim oldu.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 1

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11’ine göre Antalya karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; Mario Lemina’nın yerine Yunus Akgün’e görev verdi.

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Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 2

CUESTA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, tedavisi devam eden Ismail Jakobs yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Carlos Cuesta da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Buruk, Cuesta’nın kadro olmamasıyla ilgili maçtan önce yaptığı açıklamada, "1 yabancı dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu’nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok" dedi.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 3

YUNUS AKGÜN 6 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray’da Yunus Akgün, Antalyaspor maçında 11’de başladı. Ligde son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmada 11’de görev alan Akgün, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu; ligde Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarında sakatlığından, Kasımpaşa karşısında da sarı kart cezasından dolayı oynamazken, Fenerbahçe ve Alanyaspor mücadelelerinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 4

PERDEYİ OSIMHEN AÇTI

Sarı - kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte tamamlayan Victor Osimhen, takımını öne geçirdi.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 5

45'TE FARK 2'YE ÇIKTI

Galatasaray, Antalyaspor ceza sahasında Safouri'nin eline çarpan top sonrası penaltı itirazında bulundu. VAR kontrolü sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Alvaro Morata, skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 6

BARIŞ ALPER GETİRDİ, OSIMHEN ATTI

Galatasaray, 45+2. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, tek başına çizgiye götürdüğü meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Victor Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 7

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Müsabakanın 52. dakikasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün ara pasında tek vuruş yapan Victor Osimhen, skoru 4-0'a getirdi ve maçtaki 3. golünü attı. Osimhen, 67. dakikada taraftarların alkışları eşliğinde yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı - 8

VICTOR OSIMHEN ADIM ADIM KARİYER SEZONUNA...

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 gole ulaşan Victor Osimhen, kariyerinde daha fazla gol attığı tek sezona bir adım daha yaklaştı. Nijeryalı yıldız, Napoli forması giydiği 2022/23 sezonunda 26 kez fileleri sarsmıştı.

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