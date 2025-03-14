Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da santrfor oyuncusu Victor Osimhen, attığı 3 golle geceye damgasını vuran isim oldu.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11’ine göre Antalya karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; Mario Lemina’nın yerine Yunus Akgün’e görev verdi.