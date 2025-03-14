Galatasaray - Antalyaspor maçında geceye Victor Osimhen damgası: Kariyer sezonuna 6 adım kaldı

CUESTA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, tedavisi devam eden Ismail Jakobs yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Carlos Cuesta da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Buruk, Cuesta’nın kadro olmamasıyla ilgili maçtan önce yaptığı açıklamada, "1 yabancı dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu’nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok" dedi.