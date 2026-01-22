Galatasaray-Atletico Madrid maçı hayrete düşürdü. "Acı dolu, mucizevi, cehennemde sıkıştı kaldı"
22.01.2026 11:04
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken manşetler atıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonar Ligi 7. hafta maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk 24 için avantajlı konuma geçti.
Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Galatasaray, 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yapan Galatasaray, maç fazalasıyla 16. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Atletico Madrid ise 13 puanla 8. basamakta yer buldu.
Galatasaray, Devler Ligi lig etabı 8. ve son hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak. Atletico Madrid ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
İspanyol basını, kritik karşılaşmayı manşetine taşıdı. İşte öne çıkanlar:
"ÜZÜCÜ OLDU"
Marca: Atletico Madrid, İstanbul'da çok fazla pozisyon buldu ama sadece birini değerlendirebildi ve Galatasaray ile berabere kalarak galibiyetten uzak bir maça imza attı. Bu skor Llorente'nin kendi kalesine attığı gol nedeniyle üzücü oldu.
"TÜRK CEHENNEMİ"
Onefootball: Atletico Madrid, Türk cehenneminde sıkıştı kaldı.
"MUCİZEVİ KURTARIŞ"
Mundo Deportivo: Simeone, Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçta 4 puanla ilk 8'e giremeyeceğini öne sürmüştü. Bu elde edebilecekleri en iyi sonuç. Ayrıca Oblak'ın uzatma dakikalarında Galatasaray'ın golünü engelleyen mucizevi kurtarışı sayesinde bunu başardılar.
"ZOR DURUMDA KALDI"
Ok Diario: Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde zor durumda kaldı.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Elperiodico: Atletico Madrid'in Türkiye'deki serüveni hayal kırıklığıyla sona erdi ve son maç gününde ilk 8'e girme mücadelesi vermek zorunda kalacaklar.
"ACI DOLU BERABERLİK"
Elpais: Atletico'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlik. Bu skor, kırmızı-beyazlıların ilk sekize girebilmek için Bodo Glimt'i ezici bir şekilde yenmeleri ve diğer sonuçları da umut ederek beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.
"HASARI ÖNLEDİ"
AS: Giuliano, Atletico'ya erken bir üstünlük sağladı ancak Llorente'nin kendi kalesine attığı gol, üç puanı almalarını engelledi. Oblak uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla daha fazla hasarı önledi.