Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanya'nın zorlu ekipleri arasında yer alan Atletico Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalma umutlarına devam edebilmek için Atletico Madrid karşısında kazanmak zorunda olan Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman?