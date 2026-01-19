Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor
19.01.2026 08:53
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile kader maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray, kalan son 2 maçını kazanması halinde ilk 8'e kalma ihtimalini sürdürecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanya'nın zorlu ekipleri arasında yer alan Atletico Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalma umutlarına devam edebilmek için Atletico Madrid karşısında kazanmak zorunda olan Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman?
GALATASARAY-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak 2025 Çarşamba günü, Atletico Madrid ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.
Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.