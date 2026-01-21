Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 için sahada
21.01.2026 16:32
Son Güncelleme: 21.01.2026 16:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinde Atletico Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8 içerisine sokmak istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan isimler Gabriel Sara, Arda Ünyay ve Wilfried Singo olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GALATASARAY-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Müsabaka, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez
GALATASARAY 9, ATLETİCO MADRİD 12 PUANDA
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.
Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.
Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.
İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'da bu akşam sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
DAVİNSON KART SINIRINDA
Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.
Jakobs ve Sanchez, bugün sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.
GÖZLER OSİMHEN'DE OLACAK
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.
Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.