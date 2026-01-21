Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinde Atletico Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8 içerisine sokmak istiyor. Galatasaray'da bu akşam eksik olan isimler Gabriel Sara, Arda Ünyay ve Wilfried Singo olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?