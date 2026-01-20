Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Atletico Madrid ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı son maçta Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Galatasaray, sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'e karşı kazanmak ve bir üst tur için şansını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?