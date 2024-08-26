Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor
Galatasaray, Devler Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada oynadığı 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 318. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.