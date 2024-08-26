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Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor

Galatasaray, Devler Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada oynadığı 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 318. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.

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Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 2

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 3

"DEVLER LİGİ"NDE 18. KEZ MÜCADELE ETME HEDEFİNDE

Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 4

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 5

İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ

Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 6

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkıyor - 7
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