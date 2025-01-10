Galatasaray Avrupa'da namağlup: Liverpool'u yakalamaya hazırlanıyor
Galatasaray, sıradaki 3 resmi maçında kaybetmezse, Liverpool'un bu sezonki 24 maçlık yenilmezlik serisini de geçecek. Son 22 resmi maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, Liverpool'un Tottenham'a kaybetmesiyle, Avrupa'nın en büyük 10 liginde yer alan takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Cimbom", UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United'la birlikte namağlup takımları arasında yer alıyor
Galatasaray, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde yer alan takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası'nın yarı finalinde konuk olduğu Tottenham'a 1-0 kaybederken, yenilmezlik serisini 24 maçta noktaladı.
Son 22 resmi maçını kaybetmeyen Galatasaray ise İngiliz ekibinin mağlubiyetinin ardından UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumuna geldi.