Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: İlk 11'ler belli oldu

Tur ümidini sürdürmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da 4 eksik var.



Yunus, Jakobs ve Morata sakatlıkları, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.



Lemina, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Eren Elmalı ise UEFA listesinde yer almıyor.