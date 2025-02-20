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Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11

Galatasaray derbi öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar karşısında rövanş maçında 4-1'den geri dönmeye çalışacak. İşte ayrıntılar, maç öncesi takımın son durumu ve muhtemel 11...

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11 - 1

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefi son 16 turu. Sarı kırmızılılar mucizevi bir geri dönüş için sahaya çıkacak.

İlk maçta AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen Okan Buruk'un ekibi, Hollanda temsilcisini saat 20.45'te konuk edecek.


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Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11 - 2

Rams Park'taki rövanş öncesinde kar yağışı endişesi de yaşanıyor.

Meteorolojinin uyarısı nedeniyle okulların tatil edildiği İstanbul'da oynanacak maç için UEFA yetkilileri gün boyu inceleme yapacak.


Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11 - 3

Tur ümidini sürdürmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da 4 eksik var.

Yunus, Jakobs ve Morata sakatlıkları, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Lemina, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Eren Elmalı ise UEFA listesinde yer almıyor.

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11 - 4

Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11 - 5

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera; Cuesta, Sanchez, Abdülkerim; Jelert, Torreira, Sara, Sallai; Mertens; Barış Alper, Osimhen.

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