Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında mucizevi bir geri dönüş peşinde: Muhtemel 11
Galatasaray derbi öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar karşısında rövanş maçında 4-1'den geri dönmeye çalışacak. İşte ayrıntılar, maç öncesi takımın son durumu ve muhtemel 11...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefi son 16 turu. Sarı kırmızılılar mucizevi bir geri dönüş için sahaya çıkacak.
İlk maçta AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen Okan Buruk'un ekibi, Hollanda temsilcisini saat 20.45'te konuk edecek.