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Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı, stadyumda hazırlıklar ne durumda? İşte ayrıntılar ve kritik maç öncesi alınan önlemler...

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle zeminin son durumu ve maçın oynanıp oynanamayacağı merak konusu. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken stadyumda maçın oynanması için önlemler devam ediyor.

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Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 2

Maç saatinde kar yağışının ve zeminin durumunu kontrol edecek olan UEFA yetkilileri karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 3

STADYUM YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları yapılıyor. Isıtma sisteminde özel bir ışık kullanıyor.

Yağan karın temizlenmesi sonrası saha zemini, branda ile kaplanacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 4

Isıtma sistemleri ve ışıklar aktif hale getirildi.

Aşırı kar yağışı durumunda, kar küreme araçları devreye girecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 5

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki rövanş karşılaşması, kar yağışı engel olmaz ve oynanırsa TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele 20.45'te başlayacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum! - 6

Hollanda'da oynanan ilk maçı sarı kırmızılı ekip 4-1 kaybetmişti.

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