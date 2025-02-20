Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Kar yağışı beklenenen maça saatler kala son durum!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı, stadyumda hazırlıklar ne durumda? İşte ayrıntılar ve kritik maç öncesi alınan önlemler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle zeminin son durumu ve maçın oynanıp oynanamayacağı merak konusu. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken stadyumda maçın oynanması için önlemler devam ediyor.