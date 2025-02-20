Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen tunuvada sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetmişti. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-AZ Alkmaar maçına geri sayım başladı. Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek. İşte, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hakkında bilgiler...