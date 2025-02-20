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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen tunuvada sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetmişti. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Galatasaray-AZ Alkmaar maçına geri sayım başladı. Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek. İşte, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hakkında bilgiler...

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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ


Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

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