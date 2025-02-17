Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçına dair araştırmalar hız kazandı. AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, İstanbul'da kendi evinde tur için mücadele edecek. Maça az bir zaman kala ise futbolseverler tarih araştırmalarına başladı. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zorlaştırdı. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. İşte, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı hakkında bilgiler...