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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçına dair araştırmalar hız kazandı. AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, İstanbul'da kendi evinde tur için mücadele edecek. Maça az bir zaman kala ise futbolseverler tarih araştırmalarına başladı. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Galatasaray, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zorlaştırdı. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. İşte, Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı hakkında bilgiler...

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Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı, 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçının, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

AVRUPA'DA SON 5 MAÇ KAZANAMADI


Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

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