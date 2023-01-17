Galatasaray, Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.