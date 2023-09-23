Galatasaray, Başakşehir deplasmanında
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başladı.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başladı.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Başakşehir ise 4 maçta 1 galibiyet alabildi.
Rams Başakşehir maça Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek 11'iyle çıktı.
Galatasaray ise Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Tete, Ziyech, Barış, Icardi 11'iyle mücadeleye başladı.
Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
Galatasaray bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Mauro Icardi üst üste 11 lig maçında da gol atma başarısı göstererek 2011'de Trabzonspor formasıyla bu istatistiği yakalayan Burak Yılmaz ile zirveyi paylaşıyor.
Arjantinli yıldız, Başakşehir karşılaşmasında ağları havalandırması halinde üst üste 12 lig maçında gol atarak rekorun yeni sahibi olacak.