Galatasaray, Başakşehir deplasmanında

GALATASARAY SON 17 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



Galatasaray bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.