Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ZTK ilk maçında 3 puan için sahada

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında zorlu Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?