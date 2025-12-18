Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ZTK ilk maçında 3 puan için sahada
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında zorlu Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray taraftarı önünde Başakşehir ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle Başakşehir karşısına eksik kadroyla çıkacak olan Galatasaray, gruplarda ilk maçı kazanmak için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 18 Aralık RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay; Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Yunus, İlkay, Barış Alper ve Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.
GALATASARAY'DA BİRÇOK İSİM MAÇTA YOK
Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bu akşam oynayamayacak.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.
GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.