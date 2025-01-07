Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.



Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.



Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.



"Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.