Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek. İşte, Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...