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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele edecek. Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023’teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım da bu sezon kupa macerasına grup aşamasından başlayacak. C Grubu'nda Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte, Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...

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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Galatasaray-Başakşehir maçı, 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

BURUK-ATAN 7. KEZ RAKİP


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 6 kez rakip oldu.

Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir’in başındaydı.

Bu maçlarda Okan Buruk’un ekipleri 3, Çağdaş Atan’ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

GALATASARAY 18 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla kupayı en çok kazan takım konumunda bulunuyor. Aslan, kupayı son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde oynanan finalde Akhisarspor’u 3-1 yenerek aldı. Başakşehir ise Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

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