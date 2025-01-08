Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele edecek. Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023’teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım da bu sezon kupa macerasına grup aşamasından başlayacak. C Grubu'nda Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. İşte, Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...