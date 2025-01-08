Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURUK-ATAN 7. KEZ RAKİP



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 6 kez rakip oldu.



Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir’in başındaydı.



Bu maçlarda Okan Buruk’un ekipleri 3, Çağdaş Atan’ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.