Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray taraftarı önünde şampiyon olarak Başakşehir ile mücadele edecek. Bu sezon ligdeki son maçına sahasında Başakşehir ile çıkacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesinde taraftarına 3 puan hediye ederek veda etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?