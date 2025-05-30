Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile bu sezon son kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Başakşehir karşısında galibiyet alarak taraftarına veda etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray taraftarı önünde şampiyon olarak Başakşehir ile mücadele edecek. Bu sezon ligdeki son maçına sahasında Başakşehir ile çıkacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesinde taraftarına 3 puan hediye ederek veda etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?