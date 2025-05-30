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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile bu sezon son kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Başakşehir karşısında galibiyet alarak taraftarına veda etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 1

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray taraftarı önünde şampiyon olarak Başakşehir ile mücadele edecek. Bu sezon ligdeki son maçına sahasında Başakşehir ile çıkacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesinde taraftarına 3 puan hediye ederek veda etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 2

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 3

2 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU GARANTİLEDİ

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

RAMS Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 4

SON 10 MAÇINI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 10 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 5

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ligi şampiyon olarak kapatıyor - 6

MUSLERA VE MERTENS VEDA EDİYOR

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalı oyuncu Dries Mertens, bu akşam sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkacak.

İtalya'nın Lazio takımından 2011'de transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaşındaki kaleci, bu akşam Galatasaray'daki son maçını oynayacak.

Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens ise 2022 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalı oyuncu, bu akşam Süper Lig'deki 100. maçına çıkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.

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