Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cimbom galibiyet için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı başlıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, kupada da galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?