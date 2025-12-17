Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cimbom galibiyet için sahada
17.12.2025 12:58
Son Güncelleme: 18.12.2025 15:35
AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı başlıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, kupada da galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında zorlu Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmişti. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 18 Aralık RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.
GALATASARAY LİGDEKİ MAÇI LEROY SANE'NİN GOLLERİYLE KAZANDI
Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.
GALATASARAY'DA 9 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maçta oynayamayacak.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.