Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası A Grubu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında zorlu Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmişti. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?