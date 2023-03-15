Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sezon sonu Kemerburgaz'a taşınıyoruz

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNDE ALTIN HARFLERLE YERİNİ ALACAK"



Sarı-kırmızılı kulübün yeni projesiyle ilgili ise Özbek, "Yaklaşık 3-4 ay önce sonuçlandırdığımız ancak bilgilendirmediğimiz bir projemiz daha var. Stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkını alarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi hazırlıyoruz. 2 senelik zamanımız var. Bu proje çalışmalarının iki sene içinde sunulması lazım. Galatasaray'a yük getirmeyecek şekilde sizlere sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Kısa süre içerisinde tüm detayları anlatacağız. Bu proje Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Galatasaray'ın geleceğini hazırlarken, stadyumumuzun hemen yanında olması projenin kompakt bir yönetim getirecektir." dedi.