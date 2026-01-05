Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı sözler: "Yarım kalan meselemiz var, hesabını verirsiniz"
05.01.2026 23:37
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in sözleri:
"ŞİMDİ FİNALİ BEKLİYORUZ"
"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz."
"BİZ BİR AN EVVEL BİTİRMEK İSTİYORUZ"
"Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz. Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun."
"ERDEN TİMUR'U MORALLİ GÖRDÜM"
"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."
ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ
"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."
"YARIM KALAN BİR HESABIMIZ VAR"
"Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var! Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu. "Galatasaray, rakip seçmez. Galatasaray, her zaman Türk futbolunda en iyisi olmuştur. Şampiyonluk ve oyunlarımıza bakın. Bize rakip fark etmez. Galatasaray, kupaların takımıdır."
"BUNUN HESABINI VERİRSİNİZ"
"Sosyal medyadaki sataşmalar... Burada bir şeye dikkat etmek lazım. 3 buçuk seneden beri görevdeyiz. Bu dönemde hamleler ve projelerle çıtayı bayağı yukarıya taşıdık. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyeyi yükseltmesi mümkün ama görünen o ki yukarı gideni aşağıya çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki çalışmalar ile ilgili bayağı bir mücadele ediyoruz. Bu dönemde bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere. Mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek, mücadelemizi bir seviye daha yukarıya taşıdık. Sahada mücadele biz varız ama saha dışındaki mücadelemizi en sert şekilde sürdüreceğiz. Galatasaray'ın yaptıklarıyla yarışın, Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız ve bunun hesabını verirsiniz."