Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı sözler: "Yarım kalan meselemiz var, hesabını verirsiniz"

"Sosyal medyadaki sataşmalar... Burada bir şeye dikkat etmek lazım. 3 buçuk seneden beri görevdeyiz. Bu dönemde hamleler ve projelerle çıtayı bayağı yukarıya taşıdık. Diğer kulüplerin de benzer projelerle seviyeyi yükseltmesi mümkün ama görünen o ki yukarı gideni aşağıya çekelim mantığı ile hareket ediliyor. Sosyal medyadaki çalışmalar ile ilgili bayağı bir mücadele ediyoruz. Bu dönemde bu mücadeleyi biraz daha şeffaf yapmak üzere. Mücadele ettiğimiz kişilerin isimlerini vererek, mücadelemizi bir seviye daha yukarıya taşıdık. Sahada mücadele biz varız ama saha dışındaki mücadelemizi en sert şekilde sürdüreceğiz. Galatasaray'ın yaptıklarıyla yarışın, Galatasaray'a saldırarak hiçbir yere varamazsınız ve bunun hesabını verirsiniz."