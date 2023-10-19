Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup etmişti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler İstanbul'da Alman devi Bayern Münih ile yapılacak maça çevrildi. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçında Manchester United'ı 3-2 yendi. Galatasaray, şimdi A Grubu 3. hafta maçında Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...