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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup etmişti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler İstanbul'da Alman devi Bayern Münih ile yapılacak maça çevrildi. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım - 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçında Manchester United'ı 3-2 yendi. Galatasaray, şimdi A Grubu 3. hafta maçında Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...

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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım - 2

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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