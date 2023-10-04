Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maç tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler İstanbul'da Alman devi Bayern Münih ile yapılacak maça çevrildi. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...