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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maç tarihi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçında Manchester United'ı 3-2 yendi. Galatasaray, şimdi A Grubu 3. hafta maçında Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maç tarihi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler İstanbul'da Alman devi Bayern Münih ile yapılacak maça çevrildi. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...

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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maç tarihi - 2

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maç tarihi - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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