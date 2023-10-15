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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maç tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup edip tarihi bir zafer elde etmişti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler İstanbul'da Alman devi Bayern Münih ile yapılacak maça çevrildi. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçında Manchester United'ı 3-2 yendi. Galatasaray, şimdi A Grubu 3. hafta maçında Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...

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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 2

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maç tarihi - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇ TARİHLERİ


24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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