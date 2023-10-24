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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Galatasaray, gruplarda büyük avantaj sağlamak ve Alman ekibini mağlup eden ilk Türk takımı olmak için sahada sonuna kadar savaşacak. Grupta bir galibiyet bir de beraberlik alan temsilcimiz, bu maçtan da puan ya da puanlar alarak haftayı kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 belli oldu. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası başlıyor. Galatasaray, Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Bayern Münih ekibi ile karşı karşıya geleceği bu maçın ayrıntıları da belli oldu. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 2

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Salı günü (bu akşam) Almanya'nın Bayern Münih takımı ile İstanbul'da karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabaka, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan müsabaka TV8.5 kanalında şifresiz olarak izlenebilir. 

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 3

GALATASARAY'IN VE RAKİP TAKIMIN İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera; Boey, Sánchez, Bardakçı, Karatas; Torreira, Ayhan; Tete, Aktürkoğlu, Zaha; Icardi.

Bayern Münih: Ulreich, Laimer, de Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Musiala, Sane, Kane.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 4

İKİ TAKIMIN GRUPDAKİ DURUMU

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 5

BAYERN MÜNİH İLE İKİNCİ EŞLEŞME

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile tarihinde 2. kez eşleşti.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Galatasaray ile Bayern Münih, bu akşamki karşılaşmayla 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 6

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlık geçirdi.

Sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi'nin, Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verilecek.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech, Bayern Münih maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçtan sonra sakatlanan Faslı futbolcu, takımının son 5 resmi karşılaşmasında görev yapamadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Ziyech, Bayern Münih maçında formasına kavuşacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor! - 7

KONUK EKİBİN EKSİKLERİ

Bayern Münih'te 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Alman ekibinde tedavileri devam eden Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Bayern Münih'te sakatlığı yeni geçen tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.

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