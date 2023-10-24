Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Galatasaray, gruplarda büyük avantaj sağlamak ve Alman ekibini mağlup eden ilk Türk takımı olmak için sahada sonuna kadar savaşacak. Grupta bir galibiyet bir de beraberlik alan temsilcimiz, bu maçtan da puan ya da puanlar alarak haftayı kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 belli oldu. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası başlıyor. Galatasaray, Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Bayern Münih ekibi ile karşı karşıya geleceği bu maçın ayrıntıları da belli oldu. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?