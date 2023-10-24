Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-Bayern maçı şifresiz yayınlanıyor!

BAYERN MÜNİH İLE İKİNCİ EŞLEŞME

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile tarihinde 2. kez eşleşti.



Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.



Galatasaray ile Bayern Münih, bu akşamki karşılaşmayla 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.