Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynadığı 2. maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alarak gruplardaki avantajını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 6 puanı bulunan Bayern Münih karşısında galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?