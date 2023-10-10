Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 6 puanı bulunan Bayern Münih karşısında galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?