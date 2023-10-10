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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynadığı 2. maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alarak gruplardaki avantajını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, 6 puanı bulunan Bayern Münih karşısında galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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