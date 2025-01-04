Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın Berke'ye olan ilgisinin bitmesinin ardında yatan 3 neden var.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray-Eyüpspor maçında Berke'nin topu sarı kırmızılıların yedek kulübesine atması, bu nedenler arasında gösteriliyor.