Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden
Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in ismi transferde bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Muslera sonrası dönem için kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların Berke'den vazgeçtiği iddia edildi. Peki Berke'nin Galatasaray'a transferi neden suya düştü? İşte iddialar...
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken gözler 2011 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı başarıyla giyen, 38 yaşındaki Muslera'nın geleceğine çevrildi.
Başarılı eldiveni sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.