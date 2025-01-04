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Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden

Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in ismi transferde bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Muslera sonrası dönem için kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların Berke'den vazgeçtiği iddia edildi. Peki Berke'nin Galatasaray'a transferi neden suya düştü? İşte iddialar...

Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 1

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken gözler 2011 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı başarıyla giyen, 38 yaşındaki Muslera'nın geleceğine çevrildi. 

Başarılı eldiveni sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 2

Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in ismi, Muslera ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 3

Transfer görüşmelerinde herhangi bir sonuç çıkmadı ve Galatasaray'ın Özer'den vazgeçtiği iddia edildi.

Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 4

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın Berke'ye olan ilgisinin bitmesinin ardında yatan 3 neden var.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray-Eyüpspor maçında Berke'nin topu sarı kırmızılıların yedek kulübesine atması, bu nedenler arasında gösteriliyor. 

Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 5

Berke Özer'in sosyal medyada yer alan, Galatasaray aleyhine tezahürat yaptığı görüntüler de transferi engelleyen faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray Berke Özer'den vazgeçti? Tranferi yatıran 3 neden - 6

Berke'nin bonservisinin yüzde 50'sinin Fenerbahçe'de olması da Galatasaray'ı bu transferden vazgeçiren nedenlerden biri.

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