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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş ile 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı. Galatasaray bu hafta derbide 5-0'ın rövanşını almak için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 1

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve 1'nde berabere kalan Galatasaray, 25 puanla lider durumda. Beşiktaş'ın ise 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliği bulunuyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 3

İKİ NAMAĞLUP TAKIMIN KARŞILAŞMASI

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 4

BU SEZONKİ 2. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 5

GALATASARAY'DA JAKOBS YOK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu - 6

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemeler sonrası belli olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.

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