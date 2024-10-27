Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu sezon 2. randevu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile nefes kesen bir derbi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş ile 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı. Galatasaray bu hafta derbide 5-0'ın rövanşını almak için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve 1'nde berabere kalan Galatasaray, 25 puanla lider durumda. Beşiktaş'ın ise 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliği bulunuyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?