Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Derbide 352. randevu)

GALATASARAY DERBİDE TAM KADRO SAHADA

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



Sarı-kırmızılı takımın ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı, bu akşam takımdaki yerini alabilecek.



Galatasaray'da tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de derbinin kadrosunda bulunabilecek.