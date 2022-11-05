Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Derbide 352. randevu)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide bu akşam Beşiktaş ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde 22 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Galatasaray 21 puanla 5'inci sırada yer alıyor. İki takımda bu akşam mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Asistan Hakem'i (VAR) ise Alper Ulusoy oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam derbi mücadelesine çıkacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.
Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı takımın ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı, bu akşam takımdaki yerini alabilecek.
Galatasaray'da tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de derbinin kadrosunda bulunabilecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.
Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, bu akşam teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.
Galatasaray'da futbolcular Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Mathias Ross, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk derbilerine çıkacak.
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, bu akşam kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, bu akşam oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, bu akşamki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.