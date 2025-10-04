NTV.COM.TR

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Rams Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kritik mücadelede gözler Osimhen ve Abraham gibi golcü oyuncularda olacak. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak 8'de 8 yapmak istiyor. Beşiktaş ise mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dev derbi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati...

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. Okan Buruk yönetiminde hafta içinde Liverpool'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ise kritik derbide El Bilal Toure, Rafa Silva, Orkun Kökçü gibi yıldızlarıyla sonuca ulaşmaya çalışacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bugün ( 4 Ekim) sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.

Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, yarını da 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.

Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.

Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.

Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.

Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

