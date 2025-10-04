Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Rams Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kritik mücadelede gözler Osimhen ve Abraham gibi golcü oyuncularda olacak. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak 8'de 8 yapmak istiyor. Beşiktaş ise mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da dev derbi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati...
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. Okan Buruk yönetiminde hafta içinde Liverpool'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ise kritik derbide El Bilal Toure, Rafa Silva, Orkun Kökçü gibi yıldızlarıyla sonuca ulaşmaya çalışacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları...