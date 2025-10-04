Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?

Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.

Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.



Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.



Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.