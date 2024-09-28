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Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezonun iddialı iki ekibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray son olarak Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve liderliğini perçinlemişti. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu - 1

Ligde 10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine az bir zaman kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maç RAMS Park'ta oynanacak. Başta GS ve BJK'lı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever de bu maçın tarihini merak ediyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi...

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Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu - 2

GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

Müsabakanın saat 20.00'da başlaması bekleniyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu - 3

10. HAFTA OYNANACAK DİĞER MAÇLAR


25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

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