Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezonun iddialı iki ekibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray son olarak Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve liderliğini perçinlemişti. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?
Ligde 10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine az bir zaman kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maç RAMS Park'ta oynanacak. Başta GS ve BJK'lı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever de bu maçın tarihini merak ediyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi...