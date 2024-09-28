Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu

Ligde 10. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine az bir zaman kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maç RAMS Park'ta oynanacak. Başta GS ve BJK'lı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever de bu maçın tarihini merak ediyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi...