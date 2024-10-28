NTV.COM.TR

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11) - 1

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Galatasaray, farkı açmanın peşinde.

Siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11) - 2

Sarı-kırmızılılarda Cuma günü geçirdiği apandisit ameliyatının ardından taburcu olan teknik direktör Okan Buruk'un kulübede yer alacağı derbide tek eksik İsmail Jakobs.

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11) - 3

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki Lyon zaferinin moraliyle sahaya çıkacak.

Galatasaray'ı 7 senedir deplasmanda yenemeyen Siyah beyazlılarda, tedavisi süren 3 futbolcunun durumu son kontrollerin ardından belli olacak.

Mert Günok, Paulista ve Rashica, sağlık heyetinin onay vermesi halinde kadroda yer alacak.

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11) - 4

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Torreira, Sara, Yunus; Mertens; İcardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih, İmmobile 

DAHA FAZLA GÖSTER