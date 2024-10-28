Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde 357. randevu (Muhtemel 11)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Galatasaray, farkı açmanın peşinde.
Siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor.