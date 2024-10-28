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Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu: Muhtemel 11'ler - 1

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Galatasaray, farkı açmanın peşinde.

Siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor.

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Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu: Muhtemel 11'ler - 2

Sarı-kırmızılılarda Cuma günü geçirdiği apandisit ameliyatının ardından taburcu olan teknik direktör Okan Buruk'un kulübede yer alacağı derbide tek eksik İsmail Jakobs.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu: Muhtemel 11'ler - 3

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ndeki Lyon zaferinin moraliyle sahaya çıkacak.

Galatasaray'ı 7 senedir deplasmanda yenemeyen Siyah beyazlılarda, tedavisi süren 3 futbolcunun durumu son kontrollerin ardından belli olacak.

Mert Günok, Paulista ve Rashica, sağlık heyetinin onay vermesi halinde kadroda yer alacak.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu: Muhtemel 11'ler - 4

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Barış,Sallai-Torreira-Sara-Yunus
Osimhen-Icardi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih, İmmobile 

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