Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Süper Kupa finalinde derbi heyecanı (İlk 11'ler belli oldu)
Galatasaray, 18'inci Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile bu akşam oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak. Heyecanla beklenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde her iki takımında ilk 11'leri belli oldu. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. İşte, Süper Kupa final maçı tarihi...