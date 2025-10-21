Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Norveç'in zorlu ekiplerinden Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray lig sıralamasında 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Galatasaray, Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de taraftarının desteğini arkasına alarak yenmek ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u sahasında 1-0 yenen Galatasaray, Bodo/Glimt'i de yenerek puan sıralamasında avantajlı bir konuma yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?