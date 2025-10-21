NTV.COM.TR

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Norveç'in zorlu ekiplerinden Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray lig sıralamasında 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Galatasaray, Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de taraftarının desteğini arkasına alarak yenmek ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u sahasında 1-0 yenen Galatasaray, Bodo/Glimt'i de yenerek puan sıralamasında avantajlı bir konuma yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 2

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 3

GALATASARAY 3, BODO/GLİMT 2 PUANDA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.

Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 4

GALATASARAY'DA SİNGO MÜCADELEDE YOK

Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında yarın oynayamayacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 5

RAMS PARK'TA 29 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta - 6

BODO/GLİMT TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde Bodo/Glimt'e tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.

DAHA FAZLA GÖSTER