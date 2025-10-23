Galatasaray, Bodo/Glimt'i yendi UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor.