Galatasaray, Bodo/Glimt'i yendi UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenmesinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin durumu, futbol takipçilerinin gündeminde. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında çıkarken, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe, Stuttgart karşısında puan arayacak. İşte Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı sonunda Türkiye'nin sıralaması ve son puan durumu...

Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere - 98.783
2. İtalya - 87.232
3. İspanya - 81.706
4. Almanya - 77.832
5. Fransa - 70.822
6. Hollanda - 62.700
7. Portekiz - 59.867
8. Belçika - 56.150
9. TÜRKİYE - 45.200
10. Çekya - 41.700
11. Yunanistan - 38.313
12. Norveç - 37.588
13. Polonya - 37.375

Diğer yandan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart karşısında, Konferans Ligi'nde de Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında puan arayacak.

