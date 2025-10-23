Galatasaray, Bodo/Glimt'i yendi UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenmesinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin durumu, futbol takipçilerinin gündeminde. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında çıkarken, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe, Stuttgart karşısında puan arayacak. İşte Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı sonunda Türkiye'nin sıralaması ve son puan durumu...
Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.
Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor.