Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Süper Lig'de Galatasaray-Bodrum FK maçına geri sayım başladı. 2024-2025 sezonununda 32. haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray ile Bodrum FK mücadele edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısı 13. hafta maçında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Galatasaray Batshuayi'nin kaydettiği golle 1 kazanmıştı.