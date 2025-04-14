Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Lider Galatasaray geride kalan sürede 7 maça daha çıkacak. Sıradaki rakip ise Muğla temsilcisi Bodrum FK olacak. Peki, Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman?
Süper Lig'de Galatasaray-Bodrum FK maçına geri sayım başladı. 2024-2025 sezonununda 32. haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray ile Bodrum FK mücadele edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısı 13. hafta maçında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Galatasaray Batshuayi'nin kaydettiği golle 1 kazanmıştı.