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Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Lider Galatasaray geride kalan sürede 7 maça daha çıkacak. Sıradaki rakip ise Muğla temsilcisi Bodrum FK olacak. Peki, Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman?

Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları - 1

Süper Lig'de Galatasaray-Bodrum FK maçına geri sayım başladı. 2024-2025 sezonununda 32. haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray ile Bodrum FK mücadele edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısı 13. hafta maçında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Galatasaray Batshuayi'nin kaydettiği golle 1 kazanmıştı.

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Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları - 2

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları - 3

SÜPER LİG'DE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

32. hafta: Galatasaray-Sipay Bodrum FK


33. hafta: ikas Eyüpspor-Galatasaray

34. hafta: Galatasaray-Net Global Sivasspor

Galatasaray-Bodrum FK maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları - 4

35. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

36. hafta: Galatasaray-Bellona Kayserispor

37. hafta: Göztepe-Galatasaray

38. hafta: RAMS Başakşehir-Galatasaray

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