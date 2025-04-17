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Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrumspor ile şampiyonluk yolunda önemli maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 31 haftada oynadığı 29 maçın 23'ünü kazanan ve tek mağlubiyeti bulunan Galatasaray 74 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Galatasaray taraftarı önünde Bodrumspor'u da yenerek şampiyonluk için önemli bir adım atmak istyor. Peki, Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray-Bodrumspor maçı futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ligin bitmesine az bir zaman kala şampiyonluk için farkı açmak isteyen Galatasaray, Bodrumspor ile oynayacağı maçta hata yapmamak ve mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 2

GALATASARAY-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 3

FENERBAHÇE'NİN 3 PUAN ÖNÜNDE

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 4

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 5

TEK MAĞLUBİYETİ BEŞİKTAŞ'A

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan - 6

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

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