Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray-Bodrumspor maçı futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ligin bitmesine az bir zaman kala şampiyonluk için farkı açmak isteyen Galatasaray, Bodrumspor ile oynayacağı maçta hata yapmamak ve mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?