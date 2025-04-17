Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef 3 puan
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrumspor ile şampiyonluk yolunda önemli maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 31 haftada oynadığı 29 maçın 23'ünü kazanan ve tek mağlubiyeti bulunan Galatasaray 74 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Galatasaray taraftarı önünde Bodrumspor'u da yenerek şampiyonluk için önemli bir adım atmak istyor. Peki, Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray-Bodrumspor maçı futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ligin bitmesine az bir zaman kala şampiyonluk için farkı açmak isteyen Galatasaray, Bodrumspor ile oynayacağı maçta hata yapmamak ve mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?