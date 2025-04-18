Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı
Süper Lig'de lider Galatasaray zirvedeki avantajını korumak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar 32. haftanın açılışında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk etti. Davinson Sanchez ve Torreira'nın golüyle Galatasaray maçı 2-0 kazandı. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray rekor kırdı. Sarı kırmızılıların iki topu ise direkten döndü. Sarı kırmızılı ekip puanını 77 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Zirvedeki puan farkını Samsun deplasmanında koruyan lider Galatasaray, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
Galatasaray bu şutlarla Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında 23 şutla en fazla şut çeken takım olarak rekor kırdı.
Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü.