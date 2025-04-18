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Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı

Süper Lig'de lider Galatasaray zirvedeki avantajını korumak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar 32. haftanın açılışında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk etti. Davinson Sanchez ve Torreira'nın golüyle Galatasaray maçı 2-0 kazandı. Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray rekor kırdı. Sarı kırmızılıların iki topu ise direkten döndü. Sarı kırmızılı ekip puanını 77 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 1

Zirvedeki puan farkını Samsun deplasmanında koruyan lider Galatasaray, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti. 

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Galatasaray bu şutlarla Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında 23 şutla en fazla şut çeken takım olarak rekor kırdı.

Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. 

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Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 2

VAR hakemi Alman Markus Schmidt, ilk yarıda Mehmet Türkmen'i pozisyonu izlemeye davet etti. Sonrasında penaltı iptal edildi.

Davinson Sanchez ve Torreira'nın golüyle maçı 2-0 kazanan sarı kırmızılı ekip puanını 77 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 3

GÜNAY GÜVENÇ FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi.

Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 4

BİR AYI AŞKIN BİR SÜRE SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı.

İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti.

Sarı kırmızılılar Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

18' Gabriel Sara'nın şutunda top direkten dışarı gitti.

23' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda VAR kontrolünün ardından oyun devam etti.

29' Kazanılan frikik sonrası Sara'nın ortasında Torreira'nın kafa golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

31'' Barış Alper Yılmaz, gördüğü sarı kartın ardından Eyüpspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

38'  Barış Alper Yılmaz çalımının ardından çaprazdan vuruşunu yaptı top direkten döndü, Torreira'nın şutu ise dışarı çıktı.

42' Galatasaray'ın kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

45+3 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

68' Galatasaray'da Gabriel Sara oyundan çıktı, Alvaro Morata oyuna dahil oldu.

80' Barış Alper kenara gelirken Ahmed Kutucu oyuna girdi.

81' Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

87' Galatasaray’da Torreira, Osimhen ve Lemina’nın yerine Mertens, Berkan ve Kerem oyuna dahil oldu. 

90' Maç sona erdi. 

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 6

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 7

MORATA, ÜST ÜSTE 3. MAÇINA YEDEK BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu.

Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu.

Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 8

TEK DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Reeder Samsunspor maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'den Bodrum FK karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncunun yerine Samsunspor maçında cezası nedeniyle süre alamayan Frankowski'yi oynattı.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 9

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Bodrum FK:  Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi.

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 10

DİĞER KARELER

Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 11
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 12
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 13
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 14
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 15
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 16
Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı - 17
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