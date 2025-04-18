Galatasaray, Bodrum'u 2 golle geçti: Puan farkı 6'ya çıktı

Zirvedeki puan farkını Samsun deplasmanında koruyan lider Galatasaray, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.



Bodrum FK maçının ilk yarısında 23 şut çeken Galatasaray, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.



Galatasaray bu şutlarla Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında 23 şutla en fazla şut çeken takım olarak rekor kırdı.

Barış Alper gördüğü kartla Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü.